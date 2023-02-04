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НовостиДом. Семья4 февраля 2023 15:31

В Полесском лесничестве обнаружили оленя с застрявшей в рогах веткой

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На территории Полесского лесничества обнаружили оленя с застрявшей в рогах веткой. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«Этот красавец - завсегдатай полакомиться яблоками-дичками, когда идёт сезон, а в зимний период поедает кору и ветки на этих деревьях. Я его уже знаю. Поедал ветки яблок и зацепился за одну из них. Хотел помочь убрать сук, но олень не подпускает на близкое расстояние и сразу при приближении уносится, - рассказал участковый лесничий.

Уже в конце февраля благородные олени начнут сбрасывать рога, а к середине лета обзаведутся новыми ветвистыми. Со старыми рогами отпадёт и ветка, если олень ее раньше не зацепит об деревья.