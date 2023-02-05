В Калининграде нашли тела пропавших 1 февраля парня и девушки

В субботу, 4 февраля, в одном из гаражных обществ в Калининграде обнаружили тела 20-летнего парня и 15-летней девушки, поиски которых велись четыре дня. Как сообщает klops.ru, погибшие находились в машине, которая стояла в запертом изнутри гараже.

Видимых признаков насильственной смерти на телах следователи не обнаружили. Предоположительно молодые люди угорели. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза,

Сообщается, что за связь с несовершеннолетней юноша был осужден. У погибших остался трехмесячный ребенок, который сейчас находится у бабушки.