В Калининградской области регистрацию прошли 86 аттракционов

. Фото: Правительство Калининградской области

С 2023 года областная Служба гостехнадзора начинает осуществлять надзор за технической безопасностью каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования.

- Сейчас в планах Службы исключительно профилактические мероприятия, по результатам которых, напомню, собственников не штрафуют за нарушения. В то же время, мы можем направлять предостережения собственникам аттракционов о недопустимости нарушения обязательных требований, - рассказал руководитель региональной Службы гостехнадзора Евгений Манцынов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ведении Службы гостехнадзора также остается регистрация аттракционов, подтверждающая соответствие оборудования техническим нормативам и требованиям к безопасности. Эту процедуру пока прошли 86 объектов, из них более 80% – за последние полтора года.

Актуальный список зарегистрированных каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования размещается на сайте Службы.