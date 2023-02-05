В историческом доме на ул. Зоологической в Калининграде установили новые двери

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Областной Фонд капремонта приступил к установке новых дверей в доме на улице Зоологической, 46-48 в Калининграде.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Так как исторические полотна в этом доме не сохранились, архитекторы Фонда подготовили уместные эскизы с учетом архивных материалов, а профессиональные мастера изготовили новые двери по этим образцам», - сообщает Фонд в своем Телеграм-канале.

Сам дом обладает статусом объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Он был построен в 1895-1900 годах.