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НовостиОбщество5 февраля 2023 14:27

В историческом доме на ул. Зоологической в Калининграде установили новые двери

Их облик восстановили по архивным материалам
Николай Литвинов
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Областной Фонд капремонта приступил к установке новых дверей в доме на улице Зоологической, 46-48 в Калининграде.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Так как исторические полотна в этом доме не сохранились, архитекторы Фонда подготовили уместные эскизы с учетом архивных материалов, а профессиональные мастера изготовили новые двери по этим образцам», - сообщает Фонд в своем Телеграм-канале.

Сам дом обладает статусом объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Он был построен в 1895-1900 годах.