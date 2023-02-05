В Калининграде полицейские разыскали двух пропавших подростков

Калининградские полицейские разыскали подростков, пропавших 3 и 4 февраля. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, один из них ушел из дома ранним утром пятницы, другой покинул социальное учреждение в Калининграде вечером в субботу.

15-летний Николай был обнаружен полицейскими в центре Калининграда, а 14-летний Алексей гулял с друзьями на одной из улиц города.

Установлено, что в отношении подростков никаких противоправных действий совершено не было.

Обоих доставили в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу, после чего передали законным представителям.