В Калининградской области проходят учения морской пехоты Балтфлота

В Калининградской области свыше 200 военнослужащих соединения морской пехоты на одном из полигонов отрабатывают ряд боевых задач.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, морпехи проводят стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А. Кроме того, учатся взаимодействовать в составе подразделений при наступлении и обороне, преодолевать минно-взрывные заграждения, эвакуировать раненых с поля боя. С военнослужащими также проводятся практические занятия по радиационной, химической и биологической защите. На последующих этапах будет отрабатываться поиск позиций противника с применением средств наземной и воздушной разведки.

Подчеркивается, что все мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота.