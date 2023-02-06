Калининградец избил бывшую жену молотком, табуретом и палкой

В ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего горожанина. Он подозревается в умышленном причинении вреда здоровью. Как ни удивительно с учетом обстоятельств произошедшего, легкого вреда…

Тот факт, что после развода горожанин и его 57-летняя теперь уже бывшая супруга продолжали сосуществовать на одной территории – в квартире по улице Баумана, уже многое объясняет. Вынужденные соседи к тому же часто ссорились, и очередной конфликт закончился тем, что экс-муженек сначала несколько раз ударил женщину молотком по лицу, потом табуретом и палкой - в область груди, головы и ног, и наконец, взялся за нож, вонзив его несчастной в ухо и правую ягодицу.

Вполне возможно, все кончилось бы убийством, но на крики потерпевшей сбежались соседи, которые совместными усилиями еле оттащили озверевшего калининградца от его жертвы. Затем на место преступления прибыли участковые уполномоченные полиции, которые доставили задержанного в райотдел.

Орудия преступления изъяты, ведется следствие, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.