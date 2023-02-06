Дятлова прокомментировала нумерацию деревьев в районе Верхнего озера

. Фото: Елена Дятлова

Нанесенные краской цифры на деревья в районе улиц Некрасова - Толстого - Лескова – Достоевского не предвещают никакой вырубки. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Обычно так зеленые насаждения нумеруют когда делают «перечетную ведомость» - необходимый документ при любом проектировании благоустройства. В этом закутке променад будет продолжен. Из-за сложного рельефа предлагается выполнить его на сваях из лиственницы», - сообщила сити-менеджер.

По ее словам, не менее бережно к деревьям решено было отнестись и при благоустройстве уголка набережной в районе Береговой, 19.

«Прокладка деревянной экотропы и дорожек из водосвязного минерального покрытия тому подтверждение. В этой части озера у знаменитого «кораблика» скоро появится конкурент - новая детская игровая площадка. А рядом с ней есть еще одна территория, ее «народное назначение» также будет переориентировано на 180 градусов - теперь там будет место для любителей ЗОЖ, с тренажерами, воркаутом и т. д.», - добавила глава администрации.