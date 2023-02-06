В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 6 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Клиническая 6-14,14г (дет. поликлиника №1)

ул. Фрунзе 11,15а,17-21

ул. Клиническая 17-21,19а

ул. Проф. Севастьянова 3,5,6-14,15-33,25а

ул. Университетская 2в,г,13(д/сад №87)

пр-кт Ленинский 39а-45а

ул. Ген. Соммера 6-30

ул. Тихоненко 1-19,2-24, ,25,27,27а,29, 29а,31

ул. Тенистая аллея 26,31,31а,37б,39

ул. Серж. Мишина 7-21,10,14-30

ул. В. Дубинина 10,12,15,16-26,21-33,35

ул. Красносельская 9-11,32,34,42,44,61,63,63а,65,65а,67а,67б,71а,77

пер. Воздушный 7-11

ул. Белинского 40,53-63,63а,б,65

ул. Глазунова 7б

пер. Радистов 2

ул. Бассейная 40-44.

С 09.00 до 11.00 - ул. Печатная 20-24,51.

Холодное водоснабжение будет отключено с 09:30 до 10.30 на ул. Горького 124,126,134-146, ул. Верещагина 1-3,2-6, ул. Пирогова 15, с 08.30 до 18.00: ул. Фрунзе 17-21,17а, ул. 9 Апреля 5-7, ул. Клиническая 6-12, 10.00 до 15.00: ул. А. Невского 1,2,3.