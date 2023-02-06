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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:00

В Неманском районе «Ауди» врезался в дерево, водитель погиб

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Неманском районе в воскресенье, 5 февраля, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 6-м километре автодороги Жилино - Неман 26-летний водитель «Ауди» заснул за рулем и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии водитель от полученных ранений скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, 27-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован. Другой, 26-летний пассажир получил телесные повреждения, ему рекомендовано амбулаторное лечение.