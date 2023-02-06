В Калининграде задержали грабителя салона сотовой связи

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже салона сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник под видом покупателя вошел в салон и попросил продавца показать ему мобильник с витрины. В момент демонстрации он схватил смартфон, выбежал из помещения и скрылся. Салону был нанесен ущерб в размере 63 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Установлено, что он причастен к двум грабежам и кражам на территории Центрального района. Похищенное имущество подозреваемый продал, а деньги потратил на собственные нужды.