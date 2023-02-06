За неделю заболеваемость коронавирусом в Калининграде выросла на 52 процента

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За прошедшую неделю в Калининградской области заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 52,2%.

За прошедшую неделю в Калининградской области зарегистрировано 1076 случаев коронавирусной инфекции. Это на 52,2 процента выше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

97,1 процента случаев реализовались в форме ОРИ, 0,7 процента случаев - в форме пневмонии, 2,2 процента случаев выявлены активно без наличия симптомов.

Всего зарегистрировано 166 заболевших коронавирусной инфекцией детей. Интенсивный показатель 96,3 на 100 тысяч, это на 27,5 процента больше предыдущей недели. Увеличение числа заболевших отмечено во всех группах детского населения, наибольший прирост - среди детей до года, на 58,3 процента. При этом прирост числа заболевших школьников снизился.

Число заболевших взрослых возросло на 57,5 процента. Увеличение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах, наибольшее среди лиц 18-29 лет.