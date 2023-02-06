В Гусеве приступили к рекультивации свалки

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Гусеве начались работы по рекультивации свалки. Подрядчик проведет работы по устройству гидроизоляционного экрана, а в марте планирует приступить к устройству системы для сбора фильтрата и технологического проезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В настоящее время работы по перемещению свалочных масс и формированию тела свалки сейчас выполнены на 70 процентов.

Площадь рекультивируемых участков составляет 8,66 га, объем свалочных масс – 182 950 кубических метров. На проведение работ по рекультивации ранее было выделено 236 млн рублей.