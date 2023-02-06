В Советске до смерти избили мужчину, который пытался разнять драку

. Фото: Калининградский областной суд

В ночь на 4 июня 2022 года в одной из квартир на улице Победы в Советске выпивали трое мужчин. В ходе застолья между одним из гостей и хозяином квартиры произошла ссора, переросшая в драку.

Второй гость попытался их разнять, и тогда советчанин жестоко избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя несколько дней в больнице.

Советский городской суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.