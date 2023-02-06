Двое калининградцев украли 320 метров кабеля с территории предприятия

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Калининграде транспортные полицейские раскрыли кражу электрокабеля с территории предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

320 метров электрокабеля пропали с территории промышленного предприятия. По данным транспортной полиции, кражу совершили двое местных жителей в возрасте 23 и 36 лет.

«Установлено, что злоумышленники при помощи кусачек, ножа и ножовки по металлу отрезали 140 метров алюминиевого силового кабеля и 180 метров медного кабеля. Сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

.Добытое имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема металла. На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».