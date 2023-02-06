Калининградская сборная выиграла домашнее первенство СЗФО по вольной борьбе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде прошли два зональных соревнования по вольной борьбе. На базе специализированного зала профильной региональной спортивной школы имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых чемпионов определили среди свыше полусотни представителей шести субъектов СЗФО.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в активе сборной Калининградской области 16 медалей среди сверстников не старше 17 лет и 13 медалей среди сверстников не старше 20 лет. Победителями стали Евгений Джегутанов, Кирилл Гулиев, Алексей Заболотный, Иван Зубачёв, Кирилл Гревцев, Искандер Мустафаев, Вячеслав Дюканов, Андрей Батыгин, Арсен Балаян, Иван Демидов, Саид Джинджия.

Напомним, что неделей ранее Калининград аналогично принимал сразу два первенства СЗФО по греко-римской борьбе. Львиная часть наград тоже осталась в копилке сборной заслуженного мастера спорта России Евгения Салеева и заслуженного тренера России Владимира Хромова.

В январе 2023 года сразу четыре калининградских борца отличились на международном уровне. Даниил Харчилава и Александра Андреева завоевали по бронзовой медали мемориала дважды олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина в Красноярске, а брат и сестра Радышевы выиграли бронзу и золото на турнире в Витебске.