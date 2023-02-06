В Калининградской области возобновляется оздоровительная программа для ветеранов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области вновь будут предоставлять путевки на оздоровление ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, ветеранам становления области. Ежегодно их получают более двухсот человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ветераны проходят 12-дневный курс социально-оздоровительных мероприятий, включающий комплекс реабилитационных услуг в соответствии с медицинскими показаниями. Отдых организован в центре «Мечта» в Светлогорске.

Чтобы встать на учет в качестве нуждающегося в получении путевки, следует обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подробная информация доступна на «открытой линии» правительства Калининградской области: 8 (800) 201-39-00 (добавочный - 3).