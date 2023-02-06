Ревнивый калининградец поджег сожительницу в подвале

Житель Калининграда осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина поджег свою сожительницу, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в подвале одного из домов на Ленинском проспекте, где проживала пара. Пьяный злоумышленник ранее видел свою даму с другим мужчиной и потребовал объяснений. Поскольку женщина отказывалась говорить правду, он разозлился и облил ее жидкостью для розжига, которая была подготовлена для обжигания проводов при добыче меди.

Пострадавшая получила ожоги II-III степени, осложнившиеся развитием ожоговой болезни.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.