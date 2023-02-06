В Калининграде водитель перепутал педали и сбил пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде на водителя завели уголовное дело за сбитого пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в сентябре 2022 года на улице Балашовской. Водитель «Ниссана» при движении задним ходом перепутал педали и врезался в другой «Ниссан», а затем наехал на 66-летнюю пенсионерку.

В результате наезда пешехода госпитализировали с переломом левой ноги, что характеризуется как тяжкий вред здоровью.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.