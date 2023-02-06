Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

.
Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 135 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 77 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 4,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 1.