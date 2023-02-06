Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 135 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 77 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 1.