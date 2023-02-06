Житель Мамоново получил 4 месяца строгача за неуплату алиментов

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Уклонение от уплаты алиментов привело жителя Мамоново в колонию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2011 году на мужчину возложили обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. 40-летний горожанин ранее привлекался к административной ответственности, однако выводов не сделал, накопив задолженность в размере 700 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело, суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание должник будет в колонии строгого режима.