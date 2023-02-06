В Ладушкине директор автосервиса украл разбитую в ДТП машину

В Ладушкине директор автосервиса попался на краже аварийной машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С территории автосервиса пропала «Тойота», которая находилась там с весны 2022 года после аварии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний руководитель автосервиса, который продал чужое транспортное средство.

Подозреваемый связался с одной из калининградских авторазборок, сотрудники которой приехали и забрали автомобиль на эвакуаторе. Сотрудники полиции изъяли кузов машины, остальные запчасти уже оказались проданы.

На директора завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества».