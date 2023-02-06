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НовостиОбщество6 февраля 2023 16:08

В Светлогорске на Калининградском проспекте планируют переложить брусчатку

Ремонт запланирован на 2024-2025 годы
Виктор Сергеев

В Светлогорске планируют капитально отремонтировать Калининградский проспект. Об этом сообщило региональное министерство развития инфраструктуры в комментарии на странице губернатора Антона Алиханова во «ВКонтакте».

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, в которой предусмотрены ливневки. Брусчатку планируем переложить и оставить. После завершения проектирования и положительного заключения госэкспертизы будем изыскивать деньги на проведение ремонта», - сообщили в министерстве.

Ориентировочно капремонт Калининградского проспекта запланирован на 2024-2025 годы.