В Светлогорске на Калининградском проспекте планируют переложить брусчатку

В Светлогорске планируют капитально отремонтировать Калининградский проспект. Об этом сообщило региональное министерство развития инфраструктуры в комментарии на странице губернатора Антона Алиханова во «ВКонтакте».

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, в которой предусмотрены ливневки. Брусчатку планируем переложить и оставить. После завершения проектирования и положительного заключения госэкспертизы будем изыскивать деньги на проведение ремонта», - сообщили в министерстве.

Ориентировочно капремонт Калининградского проспекта запланирован на 2024-2025 годы.