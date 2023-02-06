Калининградец оплатил 73 штрафа ГИБДД после ареста машины

Арест машины заставил жителя Черняховска погасить задолженность по штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не оплатил 73 штрафа на сумму 58 тысяч рублей. Еще 52 тысячи рублей «накапало» за нарушение сроков оплаты.

Приставы при помощи камер наблюдения «Безопасный город» разыскали автомобиль должника, однако водитель отказался погасить задолженность на месте. «Ауди А6» поместили на спецстоянку и дали владельцу 10 дней на решение вопроса. Через три дня горожанин полностью погасил задолженность — 110 тысяч рублей.

Арест с имущества в итоге был снят, и владелец уехал со спецстоянки за рулем своего автомобиля.