Калининград вошел в топ регионов по размеру банковских вкладов населения

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Калининградская область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов по размеру банковских вкладов населения. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Средний размер банковского вклада на одного человека в регионе составляет 238,4 тыс. рублей.

В рейтинге лидирует Москва со средним размером банковского вклада на одного человека в 1 миллион 38 тысяч рублей. Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения – в Ингушетии (13,6 тысячи рублей) и в Чечне (17 тысяч).

Объем вкладов населения в российских банках, согласно статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем было годом ранее, отмечают эксперты.