Получившие травмы на аттракционе в Центральном парке потребовали через суд компенсацию

В июле 2022 года жительница Багратионовского района вместе с дочерью катались на аттракционе «Звездные войны» в Центральном парке в Калининграде. Во время высадки посетителей произошло срабатывание пускового механизма аттракциона, и секция платформы с кабинами начала вращаться, в результате чего женщине и ее дочери, а также оператору были причинены телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы

Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с владельца аттракциона в свою пользу и в пользу дочери компенсацию морального вреда в сумме 800 и 200 тысяч рублей соответственно.

Судебное заседание назначено на 27 февраля.