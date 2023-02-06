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НовостиОбщество6 февраля 2023 16:46

Получившие травмы на аттракционе в Центральном парке потребовали через суд компенсацию

Ущерб пострадавшие оценили в 1 млн рублей
Виктор Сергеев

В июле 2022 года жительница Багратионовского района вместе с дочерью катались на аттракционе «Звездные войны» в Центральном парке в Калининграде. Во время высадки посетителей произошло срабатывание пускового механизма аттракциона, и секция платформы с кабинами начала вращаться, в результате чего женщине и ее дочери, а также оператору были причинены телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы

Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с владельца аттракциона в свою пользу и в пользу дочери компенсацию морального вреда в сумме 800 и 200 тысяч рублей соответственно.

Судебное заседание назначено на 27 февраля.