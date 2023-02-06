В Калининграде утвердили охранные зоны вокруг форта №5

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала 2023 года региональная служба госохраны объектов культурного наследия утвердила зоны охраны для 12 памятников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Почти половина принятых решений по границам территорий и зонам охраны ОКН касается мемориальных объектов. Среди них форт №5 – один из самых известных в регионе памятников оборонительного зодчества. В апреле 1945 года при взятии этого форта отличились и были удостоены звания Героя Советского Союза 15 воинов 43 армии 3 Белорусского фронта.

Соответствующие приказы также приняты в отношении памятного знака, установленного в 1975 году на месте гибели Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта А.А. Космодемьянского, и трёх братских могил, расположенных в поселках Голубево, Петрово и Полевое Гурьевского округа.

Кроме того, в начале февраля служба утвердила границы территорий и зоны охраны памятника первому директору зоопарка Герману Клаассу.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливают территорию, в границах которой действует спецрежим использования участков земли, ограничивается хозяйственная деятельность, вводится полный запрет строительства.