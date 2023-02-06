Росприроднадзор заинтересовался загрязнением Калининградского залива в районе Ушаково

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Управление Росприроднадзора провело выездное обследование по информации о возможном загрязнении Калининградского залива в поселке Ушаково

Ранее очевидцы сообщили, что в акватории залива была замечена строительная техника, а вдоль берега наблюдается визуальное загрязнение песка.

Как оказалось, там работает сваебойная машина, с использованием которой проводятся работы по берегоукреплению.

«В месте проведения работ в залив впадает река Прохладная. В момент осмотра вода в реке была замутнена из-за обильных осадков, обрушившихся ранее на регион. В месте впадения реки в залив визуально наблюдается поступление замутненных вод», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вдоль берега инспекторы зафиксировали наличие пены и неприятного запаха, которые ранее наблюдались у одного из производственных предприятий региона, которое расположено на противоположном берегу. У ведомства есть основания полагать, что нагонной волной загрязнение прибило к противоположному от предприятия берегу.

Для установления всех обстоятельств лабораторией произведен отбор проб. Проводятся исследования.