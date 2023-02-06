Светлогорский «деловой экспресс» перевез за 4 года 207,5 тысяч пассажиров

. Фото: Пресс-служба КЖД

С 2019 года 207,5 тысяч пассажиров пригородных поездов воспользовались светлогорским «Деловым экспрессом». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Электропоезд «Деловой экспресс» отправляется из Светлогорска в Калининград по рабочим дням в 8:00 и следует с минимальным количеством остановок в пути.

Время в пути от Светлогорска до Северного вокзала составляет 38 минут. «Деловым экспрессом» пользуются в основном те пассажиры, чей рабочий день начинается в центре Калининграда с 9 часов утра.