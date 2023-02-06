В 2022 году в калининградские колонии пытались перебросить 165 мобильников

. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

В 2022 году в исправительные колонии в Калининградской области пытались доставить 165 мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Также было изъято 157 сим-карт, 85 зарядных устройств, 9 флеш-карт, один usb-модем, электронный планшет и 500 граммов сухих дрожжей.

Оперативные подразделения УФСИН оказали содействие правоохранительным органам в раскрытии 222 преступлений. Кроме этого, по информации, поступившей из колоний, из незаконного оборота было изъято почти 800 граммов наркотических и психотропных веществ.

Еще 61,6 граммов наркотиков было изъято на прилегающей к исправительным учреждениям территории при попытках доставки.