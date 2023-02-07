Калининградка украла самогонный аппарат, но не смогла наладить производство спиртного

В полицию Черняховска недавно пришел расстроенный житель поселка Державино. Мужчина сообщил, что, пока он проходил лечение, неизвестные проникли в его дом и похитили самогонный аппарат и два 25-литровых алюминиевых бидона. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изобличили в краже соседку потерпевшего. 36-летняя женщина созналась в хищении чужого имущества. Оказалось, что владелец дома оставил дверь незапертой. Злоумышленница перенесла аппарат и бидоны к себе домой, однако наладить производство спиртного не смогла, после чего сдала похищенное в пункт приема металлолома.

На сельчанку завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».