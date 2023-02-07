В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 февраля нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде во вторник, 7 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 29 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
пер. Береговой 3-9,2а
ул. А. Невского 1-31,16-18
ул. Береговая 3-9,2-4
ул. Корабельная 2-6
ул. Курортная 1,1а,2-6
ул. Линейная 3-11а,4-12
ул. Потемкина 1-19,25,2-24
пер. Воздушный 1-11,21-31,2-22
ул. Белинского 63,65,62
ул. Воздушная 21-39,2-22
ул. Красносельская 13-51
ул. Матросская 2,4
ул. Менделеева 10-24а,18(д/с №2)
ул. Радистов 1-11,2-10
пер. Радищева 3-9,12-16,108-110
пер. Ремонтный 11-17,2-6,12-14
ул. Ремонтная 73-97,119-127,22,24,32
ул. Станочная 15,14
ул. Харьковская 5-47,2-30
пер. Чернышевского 3
ул. Банковская 33-39,12а
ул. Енисейская 1-39,2-12
ул. Каштановая аллея 67-81,87-93,103-129, 68-132а
ул. Чернышевского 3,67-73,56-70а
ул. Бассейная 7,23-35а,30-36
ул. Белинского 1,1а,2-16а
ул. Воздушная 78-80
ул. Художественная 9-11 к.1,2
ул. Ручейная 5.
Холодное водоснабжение будет отключено с 10.00 до 15.00: ул. Горького 30-44, ул. Госпитальная 20-26, ул. Октябрьская 5-29а,37-41а, ул. Ген. Павлова 24, 30а, 32, ул. Лейт. Яналова 56.
С 08.30 до 17.00 запланировано отключение теплоснабжения на пр-кт Советский 20-38а, ул. Ген.-лейт. Озерова 1-17б,2-16а, ул. Мусоргского 1-3,10, ул. Уральская 3-15,2-18.
Горячее водоснабжение с 09.00 до 16.30 будет отсутствовать на ул. Куйбышева 41-89,97-107, с 08.30 до 16.00: пр-кт Советский 20-38а, ул. Ген.-лейт. Озерова 1-17б,2-16а, ул. Мусоргского 1-3,10, ул. Уральская 3-15,2-18.