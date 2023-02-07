В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 7 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 29 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

пер. Береговой 3-9,2а

ул. А. Невского 1-31,16-18

ул. Береговая 3-9,2-4

ул. Корабельная 2-6

ул. Курортная 1,1а,2-6

ул. Линейная 3-11а,4-12

ул. Потемкина 1-19,25,2-24

пер. Воздушный 1-11,21-31,2-22

ул. Белинского 63,65,62

ул. Воздушная 21-39,2-22

ул. Красносельская 13-51

ул. Матросская 2,4

ул. Менделеева 10-24а,18(д/с №2)

ул. Радистов 1-11,2-10

пер. Радищева 3-9,12-16,108-110

пер. Ремонтный 11-17,2-6,12-14

ул. Ремонтная 73-97,119-127,22,24,32

ул. Станочная 15,14

ул. Харьковская 5-47,2-30

пер. Чернышевского 3

ул. Банковская 33-39,12а

ул. Енисейская 1-39,2-12

ул. Каштановая аллея 67-81,87-93,103-129, 68-132а

ул. Чернышевского 3,67-73,56-70а

ул. Бассейная 7,23-35а,30-36

ул. Белинского 1,1а,2-16а

ул. Воздушная 78-80

ул. Художественная 9-11 к.1,2

ул. Ручейная 5.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10.00 до 15.00: ул. Горького 30-44, ул. Госпитальная 20-26, ул. Октябрьская 5-29а,37-41а, ул. Ген. Павлова 24, 30а, 32, ул. Лейт. Яналова 56.

С 08.30 до 17.00 запланировано отключение теплоснабжения на пр-кт Советский 20-38а, ул. Ген.-лейт. Озерова 1-17б,2-16а, ул. Мусоргского 1-3,10, ул. Уральская 3-15,2-18.

Горячее водоснабжение с 09.00 до 16.30 будет отсутствовать на ул. Куйбышева 41-89,97-107, с 08.30 до 16.00: пр-кт Советский 20-38а, ул. Ген.-лейт. Озерова 1-17б,2-16а, ул. Мусоргского 1-3,10, ул. Уральская 3-15,2-18.