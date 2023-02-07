На морскую линию Санкт-Петербург – Калининград встало новое судно

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Транспортная группа FESCO запустила свой первый морской каботажный сервис. Его запуск позволит улучшить логистическое обслуживание Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, судно «ФЕСКО Нагаево» – это контейнеровоз вместимостью 508 TEU. Основу грузопотока будут составлять товары различной номенклатуры: от продуктов питания до товаров народного потребления и машинокомплектов. Грузы будут перевозиться как в универсальных, так и рефрижераторных контейнерах.

«Новый перевозчик ставит на линию судно, которое будет курсировать раз в неделю из Балтийска в порт Бронка Ленинградской области. Для компании это новое направление, до этого их суда курсировали в Дальневосточном и Черноморском бассейнах. Сейчас осваивают Балтику. Надеемся на плодотворное сотрудничество», – сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

7 февраля судно отправилось из Балтийска в порт Бронка. Расписание можно посмотреть здесь.