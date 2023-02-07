В Славском районе на деньги президентского гранта открыли лечебницу для диких животных

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Славском районе открыли лечебницу для диких животных. Средства на проект клуб соколиной охоты «Бусидо» получил от Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С помощью фонда клуб запустил новый проект «Центр обучения уходу за животными. Путь к сердцу в бережной заботе». Цель, которую преследуют при этом общественники, – повышение культуры обращения с домашними и дикими животными Калининградской области.

Сегодня в лечебнице на реабилитации и лечении находятся пара енотов-полоскунов, лебеди-шипуны, орлан Елизабет, филины, сокол, другие птицы. Кроме вольеров для лис, кабанов и косуль, в лечебнице есть два прочных каркасных бассейна для балтийских тюленей. Маленький – для карантина, более крупный – для содержания. Водой бассейны обеспечивает скважина. Для прогулок тюленей оборудованы площадки, приближённые к естественной среде обитания животных.