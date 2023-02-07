Музей Мирового океана купил еще одно судно – рыболовный бот с Куршского залива

. Фото: Музей мирового океана

Калининградский Музей Мирового океана, известный любовью к всяческим судам, кораблям и лодкам, купил еще одно плавсредство – старый рыболовный бот. Об этом во время делового завтрака «Российской газеты» рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

- Совсем недавно за деньги, заработанные музеем от продажи билетов, мы приобрели еще одно средство передвижения по воде. Оно не будет двигаться, но зато оно очень хорошее. Это малый рыболовный бот. Это такой классный «рыбачок»! Благодаря им и ловят рыбу на Куршском заливе, - сказала директор.

По словам Светланы Сивковой, один такой бот состарился и Музей Мирового океана решил его приобрести, чтобы отреставрировать. Уже решено, что бот будет стоять в Заливино, где расположен интересный объект Музея Мирового океана – старый маяк.

Под судно уже готовят место. Саму лодку тоже приводят в порядок.

- Бот нужно очистить от коррозии, от старой краски, покрасить заново, привести в чувства. И придут к нам школьники и увидят, какие мужественные люди – рыбаки, которые на таких ботах работают, - сказала Светлана Сивкова.