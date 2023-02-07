Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 12:42

Жительница Калининграда получила 6,5 года за сбыт дезоморфина

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде к лишению свободы приговорена местная жительница, которая в составе преступной группы сбывала наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Наркобандой руководил ее бывший муж. Женщина получала мелкооптовые партии наркосодержащих таблеток и хранила их до передачи соучастникам. Также она контролировала сбыт и получаемую прибыль.

Суд приговорил горожанку к 6,5 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.