Калининградские приставы взыскали 2-миллионный долг по таможенным платежам

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили компанию из Гурьевского района погасить крупный долг по таможенным платежам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Организация ввезла на территорию области экскаватор, но уклонилась от уплаты таможенной пошлины в размере 2,2 млн рублей.

Судебный пристав установила, что у должника имеются банковские счета, на которых находится сумма, достаточная для полного погашения задолженности. После этого 2,2 млн рублей были перечислены на депозитный счет отделения, а затем направлены взыскателю.