Зал с аквариумами у «Планеты Океан» закончен на 80 процентов

В Калининграде продолжается строительство комплекса «Планета Океан» - многострадального корпуса Музея Мирового океана на набережной Преголи. Как рассказала на деловом завтраке «Российской газеты» директор музея Светлана Сивкова, зал с аквариумами у корпуса-шара готов на 80 процентов.

- Образовательный центр «Океания», этот кубик, и переходной зал с аквариумами закончены на 80 процентов. В аквариумы залита вода, системы работают. Отделочные работы проходят. Сейчас приобретено необходимое количество оборудования для вентиляции, кондиционирования, охлаждения, - сказала Светлана Сивкова.

В планах завершить работы полностью в 2024 году, к юбилею Иммануила Канта. Реальные ли это сроки для завершения?

- Я настолько перестала верить… Я боюсь что-либо говорить. Я плачу, уговариваю, стою на коленях, стучу кулаком, ругаюсь. Разве что плохих слов не знаю, но, может быть, надо было их выучить - и быстрее бы работа пошла. Что я только не делаю для того, чтобы стройка двигалась, - говорит Светлана Сивкова.

Отметим, музей планировал открыть корпус «Планета Океан» еще до 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу. Однако подрядчики менялись, контракты разрывали, сроки сдвигались.