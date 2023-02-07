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НовостиЗвезды7 февраля 2023 16:35

В Калининграде для выставки изготовят иконы с орденами Александра Невского и Николая Чудотворца

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде откроется выставка из музея Исаакиевского собора «Защищая Отечество», посвященная Александру Невскому.

Специально для нее калининградские мастера изготовят особые иконы, в том числе икону Невского. Об этом рассказала директор Музея Мирового океана во время делового завтрака «Российской газеты».

- Мы хотим до конца года сделать несколько работ. Это будет икона Андрея Первозванного, икона Николая Чудотворца. Все они будут выполнены калининградскими иконописцами. У этих икон будет одна особенность – на них будут изображены ордена: Андрея Первозванного, Александра Невского и Николая Чудотворца - оказывается, был и такой, - сказала Светлана Сивкова.

Точной даты выставки пока не называют.