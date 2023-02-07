В Калининграде декор с аварийных домов будут использовать для ремонта исторических зданий

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининградской области решено сохранять декор, который удастся снять с аварийных домов. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта.

«Декоративные элементы домов, признанных аварийными либо подлежащими сносу, представляющие архитектурную ценность, при наличии технической возможности будут демонтированы и отправлены на хранение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это поручение губернатора.

В дальнейшем исторические архитектурные элементы можно использовать как пример либо восстанавливать и применять при капитальном ремонте.

«Сегодня обследовали дом на улице Галицкого в Калининграде на предмет архитектурных элементов, которые возможно сохранить и использовать. Совместно с мастерскими по реставрации осуществим демонтаж, например, исторических дверей, лестничных маршей, балясин, поручней. К работам приступим уже в ближайшие дни», - рассказали в Фонде капремонта.

Декоративные элементы, собранные по городу и области, будут также занесены в каталог, который поможет в работе.