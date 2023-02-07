Калининградец пришел в гости с дубинкой

В квартиру к жителю Советска ранее неоднократно судимый 39-летний сосед шел, загодя вооружившись увесистой палкой. Ибо предвидел, что непрошеному гостю, да к тому же, уже изрядно пьяному, наверняка откажутся одолжить денег на выпивку. Предчувствия его не обманули…

Услышав твердое «нет», полуночный посетитель немедля обрушил на хозяина жилища град ударов своей дубинки, а потом отобрал у избитого горожанина банковские карты, а также уволок с собой компьютерную технику и бытовую электронику.

Сотрудники МО МВД России «Советский» установили личность налетчика и нагрянули по адресу его проживания, обнаружив там все похищенные вещи. Водворенному пока в следственный изолятор задержанному придется отвечать за разбой. А это в перспективе - от 7 до 12 лет лишения свободы.