В Калининградской области продолжаются учения мотострелков

Мотострелки армейского корпуса Балтийского флота приступили к слаживанию в составе взводов. После проведенных теоретических и практических занятий в пунктах постоянной дислокации более 1, 5 тысячи военнослужащих на 100 единицах техники вышли на полигоны в Калининградской области для практического закрепления полученных знаний и умений.

- В рамках мероприятий командирам взводов предстоит освоить порядок управления подчиненными подразделениями и средствами усиления в условиях, максимально приближенных к боевым, отработать оборонительный бой и порядок действий в наступлении на боевых машинах, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - Данный этап боевой подготовки завершится боевыми стрельбами, в ходе которых будет необходимо из всех видов оружия поразить различные мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику противника. Не менее половины занятий пройдет ночью с использованием трассирующих боеприпасов и прицелов ночного видения.