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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 17:56

Экстренные службы приехали к лицею №49 из-за подозрительного пакета

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде возле лицея № 49 заметили подозрительный пакет – на место прибыли экстренные службы города. Инцидент случился около 17:30. К учебному заведению приехали оперативно сотрудники МЧС, УМВД, медики.

Очевидцы сообщали о том, что в здании школы начался еще и пожар, однако, эта информация не подтвердилась.

Как сообщил «Комсомолке» источник в экстренных службах города, на школьном стадионе лежал пакет с банкой с непонятным содержимым.

Проверка показала, что в банке был парафин, который использовался кем-то для ремонта в лицее.