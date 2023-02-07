Экстренные службы приехали к лицею №49 из-за подозрительного пакета

В Калининграде возле лицея № 49 заметили подозрительный пакет – на место прибыли экстренные службы города. Инцидент случился около 17:30. К учебному заведению приехали оперативно сотрудники МЧС, УМВД, медики.

Очевидцы сообщали о том, что в здании школы начался еще и пожар, однако, эта информация не подтвердилась.

Как сообщил «Комсомолке» источник в экстренных службах города, на школьном стадионе лежал пакет с банкой с непонятным содержимым.

Проверка показала, что в банке был парафин, который использовался кем-то для ремонта в лицее.