В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка

Никита Жариков. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда разыскивается 14-летний Никита Жариков.

Парень 2008 года рождения, проживающий на Московском проспекте, 129, около семи часов утра 6 февраля ушел из дома и до настоящего времени местонахождение подростка не известно.

Приметы пропавшего: на вид 14-16 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, кучерявые, коротко стриженые. Был одет в синюю куртку, худи красного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны. При себе имел рюкзак черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Жарикова, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 55-45-02, 55-45-03, 8-901-390-83-31.