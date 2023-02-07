В спортшколу олимпийского резерва по пятиборью поступила новая лошадь тракененской породы

Фото: Елизавета Борщ.

На баланс спортшколы олимпийского резерва по современному пятиборью Калининградской области поступила новая лошадь. Это 4-летняя кобыла тракененской породы по кличке Омфала.

Как рассказала «Комсомолке» спортсменка Елизавета Борщ, которая занимается с лошадью, Омфала – очень добрая, ласковая и отзывчивая лошадь.

- С ней будет легко работать как мне, так и другим спортсменам, - говорит Елизавета. - Лошадь перспективная. У нее хорошее происхождение.

В спортивную школу кобыла поступила с конезавода «Георгенбург» в Черняховске.

Лошадь известна тем, что ее прадед – знаменитый жеребец Пепел, двукратный олимпийский чемпион по выездке под седлом Елены Петушковой.

Как сказала Елизавета Борщ, Омфала продемонстрирует свои способности 9 мая на базе спортшколы олимпийского резерва по современному пятиборью в поселке Свободное.