В Калининградском зоопарке умершую змею превратили в музейный экспонат

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В калининградском зоопарке новый экспонат – это скелет сетчатого питона Жужи. Змея прожила в зоопарке 28 лет, и после смерти ее скелет решено было сохранить. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«При жизни Жужа обладала тяжелым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект», - сообщили в зоопарке.

Отмечается, что большая часть умерших в зоопарке животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям. Однако, самые редкие и интересные животные превращаются в музейные экспонаты.

В коллекции зоопарк сейчас есть череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога.