За ночь в Калининградской области произошло два серьезных ДТП

В ночь с 7 на 8 февраля спасателям регионального управления МЧС менее чем за три часа дважды пришлось выезжать для ликвидации последствий дорожных аварий.

Первое сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22.40 минувшего вторника. На 14-м километре автотрассы Кустовка - Славянское - Ушаковка в районе поселка Рыбкино на территории Полесского муниципального округа произошло ДТП с участием одного транспортного средства. Прибывший на место происшествия экипаж пожарно-спасательной части № 25 вытащил из покореженной машины пострадавшего человека.

А во втором часу ночи уже 8 февраля стало известно о пожаре в Черняховском муниципальном округе, где на шоссе загорелась «Ауди-100». Для ликвидации возгорания привлекался расчет ПСЧ-11. Пострадавших не оказалось.