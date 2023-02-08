Выжившей в поножовщине паре калининградцев грозит лишение свободы

В Неманский городской суд направлены утвержденные прокурором уголовные дела в отношении 55-летнего мужчины и его 62-летней сожительницы.

В мае прошлого года между гражданскими супругами произошла пьяная ссора, переросшая в вооруженный конфликт. Сначала представитель сильного пола дважды ударил подругу складным ножом в грудь. Однако женщина оказалась на редкость стойкой: выбила клинок из руки нападавшего, отбросила последнего на диван и в свою очередь пырнула тем же ножом как бы мужа в грудь и живот.

- В результате преступных действий обвиняемые причинили друг другу тяжкий

вред здоровью, - резюмировали в облпрокуратуре. – Отвечать им придется по статье 111 (часть 2, пункт «з»). А это означает возможное лишение свободы на срок до 10 лет.