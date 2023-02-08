В женской колонии под Калининградом прошел конкурс красоты

Как известно, в настоящее время в Калининградской области полным ходом идет конкурс «Мисс Полиция». Своего рода ответом на него стало мероприятие под старым добрым, памятным еще с советских времен названием «А ну-ка, девушки!», прошедшее на днях в местной женской исправительной колонии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, между собой состязались шесть представительниц спецконтингента. Осужденные рассказали о себе зрителям и жюри на этапе (в данном случае под этим словом нужно понимать часть конкурса) «Визитная карточка», затем продемонстрировали свои таланты в творчестве, кулинарии, модном показе, а также проявили свой патриотизм в конкурсе «Страна».

- Победительниц удалось определить лишь после долгого обсуждения, - добавили в УФСИН. - Все призовые места присудили осужденным, впервые отбывающим наказание.

По итогам конкурса всех его участниц наградили дипломами.