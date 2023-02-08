В Калининграде заработало первое в стране музейное пространство Российского движения детей и молодежи

На площадке Музея Мирового океана 7 февраля состоялось торжественное открытие пространства Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки.

В церемонии, которая прошла в экспозиции «Глубина» главного корпуса музея у легендарного глубоководного обитаемого аппарата «Мир-1», приняли участие областной министр молодежной политики Анна Мусевич и генеральный директор учреждения Светлана Сивкова.

Мусевич подчеркнула, что Калининград стал первым городом России, в котором открылось уникальное пространство для детей и молодежи.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, участники Российского движения детей и молодежи могут бесплатно посещать музейные экспозиции, лекции и киносеансы.